FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 107 rütbeli askerden 100'ü tutuklandı.
Fetö'nün TSK'daki Yapılanmasına Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan ve Örgütün Şifreli Haberleşme...
FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 107 rütbeli askerden 100'ü tutuklandı.
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