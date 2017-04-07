Fetö'nün TRT'deki Yapılanmasına Yönelik Operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TRT'deki yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TRT'deki yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, açığa alınan 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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