Fetö'nün Talimatlarına Uymayanlara "Terörist" Muamelesi

METİN BOLAT - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan şüpheli subay, örgütün talimatlarını yerine getirmediği için uçuş hocasının, "Seni zaten uçurmayacaktım. Ha seni uçurmuşum ha dağdaki teröristi." ifadesini kullandığını söyledi.



İtirafçı subay, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifadesinde, askeri sınavlara girecek öğrencilerin örgüt tarafından özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtti.



Bu uygulamanın askeri okullardaki sağlık kontrollerinden sorunsuz geçilmesi adına rahatsızlığın önceden tespiti ve tedavisinin yapılması için olduğunu anlatan itirafçı, "Benimle ilgilenen örgüt abisi askeri okul mülakatları için çıkması muhtemel soruların olduğu 100 soruluk bir doküman verdi. Bu sorulardan birkaçı mülakata girdiğimde soruldu." dedi.



Tedbir adı altında söylenenleri kabul etmeyince "İçinde bulunulan durum bir savaş durumu. Süreci atlatana kadar bu tür şeylere dikkat etmememiz gerekiyor." dendiğini aktaran itirafçı subay, kendisiyle ilgilenen örgüt abisiyle buluşmalara düzenli gitmediğini bildirdi.



"Bizden değilsen bu okulu bitiremezsin"



Buluşmak için arandığında telefonlara bakmadığı ve görüşmelere gitmediği için örgüt abisi tarafından sert bir dille uyarıldığını kaydeden itirafçı, şöyle devam etti:



"İma yoluyla namaz kılmanın çok mantıklı olmadığını söylemem üzerine örgüt abisi, 'Sen hoca efendiden daha mı iyi biliyorsun, tedbir için bunları yapmamız şart.' dedi. Sonra üslubunu daha da sertleştirerek, 'Eğer bu okulu bitirmek istiyorsan ya bizdensin ya da onlardan. Bizden değilsen bu okulu bitiremezsin.' gibi cümleler kurdu. Yaz tatili dönemlerinde memleketime gittiğim zamanlarda cemaat evlerine yaz kamplarına çağırırlardı. Bu kamplara hiçbir zaman katılmadım. Harp okulu bitiminde alacağımız maaşın yüzde 15'ini himmet olarak vermemiz gerektiği söylendi. Ailemin maddi durumu kötü olduğu için vermek istemedim. Harp okulu dönemi boyunca cemaat toplantılarına düzenli şekilde katılmadığımdan ve bazı konulara karşı çıktığımdan gerek devrelerimden gerekse üst komuta zincirinden her türlü baskıya maruz kaldım. Bir gün uçuş hocam, 'Seni zaten uçurmayacaktım. Ha seni uçurmuşum ha dağdaki teröristi.' dedi. Pilot olamadığım gibi yer sınıfında istemediğim istihkam kısmına atandım."



Sigara kullanmasından dolayı bir komutanın dosyasına "İradesi zayıf, kritik görevlerde yer alamaz." yazdığına dikkati çeken itirafçı, şok mangası veya fırsat eğitimi olarak adlandırılan eğitimin amacının örgüte mensup olmayan öğrencilerin yoğun bir eğitimle yıldırılarak okuldan ayrılmasını sağlamak olduğunu vurguladı.