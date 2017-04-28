Fetö'nün Suikast Timi Davasında Reddihakim Talebi Kabul Edilmedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, bir sanık avukatının yaptığı reddihakim talebi reddedildi.



Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda görülen davanın ikinci duruşmasının beşinci gününde, davanın savcısı Ali Cenk Düzgün, toplanan delillerin yeterince açıklığa kavuştuğunu belirterek mütalaasını okudu. Sanık avukatlarından Hakan Tunçkol, savcının mütalaasını erken vermesine müsaade ettiği gerekçesiyle Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ hakkında reddihakim talebinde bulundu.



Meslek hayatında ilk defa "reddedildiğine" dikkati çeken Baştoğ, reddihakim talebinin görüşülmesi için duruşmaya ara verdi. Verilen arada Baştoğ dışındaki mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini görüştü.



Yeniden başlayan duruşmada Baştoğ'un koltuğuna geçen kıdemli hakim Sercan Gözüm, delillerin tartışılması safhasında yasal söz sırası kendisindeyken cumhuriyet savcısının, toplanan delillere karşı görüşlerini bildirdikten sonra kovuşturmanın genişletilmesi yönünde talebi olmadığına dikkati çekti. Gözüm, dosyanın esası hakkında mütalaasını sunması işleminde mahkeme başkanının savcıya söz vermesinin, tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durum teşkil etmediğini kaydetti.



Gözüm, "Hakim Baştoğ'un tarafsızlığını şüpheye düşürecek somut bir olay veya sebebin bulunmadığı anlaşılmakla hakimin reddine yönelik talebin reddine karar verilmiştir." dedi.



Mahkeme, heyetin teşkili için duruşmaya yeniden ara verdi