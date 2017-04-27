Fetö'nün Sözde "Sincan Eyalet Yapılanması" Soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Sincan eyalet yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 19'u tutuklandı.



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde "Sincan eyalet yapılanması"na yönelik yürütülen soruşma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesine getirildi.



Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 20 şüpheliden 19'u tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 14 kişinin başka suçlardan tutuklu olduğu, 20 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.



FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanan şüphelilerin, Sincan, Etimesgut ve Eryaman bölgelerinde örgüt adına sözde "eyalet yapılanması" oluşturdukları ve bu bölgelerden sağladıkları gelirlerle FETÖ'ye finansal destek verdikleri iddia ediliyor.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün büyük illerde sözde "eyalet" yapılanmasına gittiği, eyaletlerin bölgelere, bölgelerin semtlere, semtlerin de evlere bölündüğü tespit edildi. Bu birimlerin her birinin kendi içinde "imamı" ya da "abi"si bulunduğu kaydedildi.



Ayrıca örgüt üyelerinin evlerde yaptıkları toplantılarla topladıkları "himmet" adı altındaki paraları bölge imamına, oradan eyalet ve il imamlarına ulaştırdıkları ortaya çıkarıldı.



Soruşturma



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçları Soruşturma Bürosunun, FETÖ'nün sözde "eyalet yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında, örgütün "bölge abileri"nin de arasında bulunduğu 54 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.