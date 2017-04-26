Fetö'nün Sözde "Meb Ablası" Hakim Karşısına Çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Milli Eğitim Bakanlığındaki kadınlar yapılanmasının başında olduğu öne sürülen Necla Avcı'nın yargılanmasına başlandı.



Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü üyeliği suçundan Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan Avcı ve avukatı katıldı.



Hakkındaki iddiaları reddeden Necla Avcı, örgütle bir ilgisinin bulunmadığını, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u da kullanmadığını söyledi.



Avcı'nın avukatı ise müvekkili hakkında Tokat Ağır Ceza Mahkemesinde yine aynı suçtan açılmış bir dava bulunduğunu belirterek, her iki dosyanın Tokat'ta birleştirilmesini talep etti.



Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, Necla Avcı hakkındaki dosyanın Tokat Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.