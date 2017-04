Fetö'nün Savcıya İhraç Kumpası

ERZURUM'da 2012 yılında meslekten ihraç edilen savcı Mustafa Kızılateş, Danıştay 16'ncı Dairesi'nin kararıyla mesleğe döndü. Fethullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in adının da karıştığı 'tecavüz' dosyasında Erzurum'da davayı açan tek savcı olan Mustafa Kızılateş'in soruşturmasını yapan müfettişler ve kararı veren hakimlerden büyük bir bölümünün ihraç edilip, cezaevinde olduğu ortaya çıktı.



Antalya Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Mustafa Kızılateş'ın adı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü Ergenekon Soruşturması sırasında Jandarma Eski Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur'un M.S. ile yaptığı telefon görüşmesinde geçtiği öne sürüldü. Bunun üzerine 2008 yılında Ergenekon terör örgütünün yargı ayağı üyesi olduğu iddiasıyla Kızılateş hakkında soruşturma başlatıldı. 2009 yılı Haziran ayında başlatılan soruşturma sonucunda Mustafa Kızılateş'in Ergenekon terör örgütüyle bağlantısı tespit edilemeyince, FETÖ'cüler tarafından savcı hakkında farklı delillendirme ve suç arayışına girişildi. Mustafa Kızılateş'ı teknik ve fiziki takibe alan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki kumpascılar, telefon ile görüştükleri kişilere Mustafa Kızılateş aleyhine ifade vermeleri için baskı yaptı. Aleyhte ifade verme konusunda ikna ettikleri E.K. isimli kadın, Mustafa Kızılateş'in kendisinden cezaevinde olan kocasının tahliyesi konusunda para istediğini öne sürdü. Sadece kadının beyanları dikkate alınarak hazırlanan müfettiş raporları sonucunda Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) İkinci Dairesi, 27 Kasım 2012'de Mustafa Kızılateş'in meslekten çıkarılmasına karar verdi. HSYK Genel Kurulu'nun Savcı Kızılateş'in itirazını reddetmesi ile meslekten çıkarılma kararı, 4 Eylül 2013'de kesinleşti.



CEMAAT SORUŞTURMALARINI YAPINCA TAKİBE ALINDI



Hukuk mücadelesi başlatan Savcı Mustafa Kızılateş, Danıştay'a başvurdu. Danıştay 16'ıncı Dairesi 17 Mayıs 2016 günü verdiği kararında, HSYK Genel Kurulu'nun verdiği kararı iptal etti. Bu karar üzerine savcı Mustafa Kızılateş, 2016 yılının Kasım ayında kendi isteği ile son görev yeri olan Erzurum Adliyesi'nde yeniden meslek hayatına başladı. Parasal haklarının da yasal faiziyle iade edilmesine hükmedilen kararda, Savcı Mustafa Kızılateş'in daha önce görev yaptığı iki ilde Gülen cemaati ile ilgili soruşturmalar başlattığı ve cemaate ait yurtlarda aramalar yaptırarak dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) fezleke düzenlediğine yer verildi. Savcının görüştüğü kişilerin tek tek araştırıldığına işaret edilen Danıştay kararında, Mustafa Kızılateş'in Ergenekon terör örgütü ile hiçbir bağı bulunmadığı tespit edildiği halde, TEM Şube Müdürlüğünce, dinleme kararı verilen soruşturma konusu dışında özel görüşmelerde bulunduğu kişilerle irtibata geçildiği yapıldığı vurgulandı. Kararda, savcının görüştüğü kişilerin açıklarının bulunarak davacı aleyhine tanıklık yaptırıldığı, daha da önemlisi davacı hakkında hiçbir delil elde edilmediği halde o tarihte amiri konumunda olan ve soruşturma kapsamında davacı aleyhine tanıklık yapan Antalya Cumhuriyet Başsavcıs'ının ayrıntılı bilgilendirildiği ifade edildi.



LEHTE OLAN MESAJLAR SİLİNDİ



Meslekten çıkarılmasına neden olan şikayetci E.K. adlı kadının hamile olması nedeniyle Kızılateş'in kadın doğum uzmanı olan ağabeyinin yardımcı olması için yaptığı telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalara değilinen Danıştay kararında, E.K.'yı yönlendirenlerin lehte olan mesajları sildirdiği belirtildi. Danıştay kararında, "Davacının çektiği mesajlar tutanak altına alınmadan önce şikayetçi ya da birlikte hareket etme ihtimali olan kişiler tarafından bir ayıklamaya tabi tutularak Mustafa Kızılateş tarafından gönderilen bazı mesajların silindiği, kocası cezaevinde olan şikayetçi E.K.'nın gönderdiği mesajların içeriğinin ise bilinmediği; davacının o tarihlerde eşi tutuklu olan ve borç batağında olan bu nedenle doğumuna ilişkin ciddi endişeleri olan şikayetçiye ağabeyinin kadın doğum uzmanı olması nedeniyle yardımcı olmak amacıyla bu yönde arama ve bilgilendirmelerde bulunduğu yönündeki iddiasının aksini kanıtlayacak şekilde şüpheden uzak herhangi bir mesajın bulunmadığı" belirtildi.



Soruşturma raporunun tamamen davacı Mustafa Kızılateş ile bire bir muhatap olan şikayetçi E.K.'nın ifadesi üzerine kurulduğu vurgulanan Danıştay kararında atılı suçlamaya yönelik başkaca hiçbir somut tespitin bulunmadığı bildirildi.



SAVCIYI MESLEKTEN ATTIRANLAR CEZAEVİNDE



Erzurum'da Fethullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in de karıştığı 'tecavüz' dosyasında davayı açan tek savcı olan Mustafa Kızılateş'in soruşturmasını yapan müfettişler ve kararı veren hakimlerden büyük bir bölümünün FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ihraç edilip, cezaevinde olduğu ortaya çıktı. - Erzurum