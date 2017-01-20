Fetö'nün Polis Yapılanmasından 8 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında ihraç edilen polis müdürlerinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Samsun emniyet yapılanmasına yönelik 3 gün önce operasyon düzenlemişti. Samsun merkezli Samsun'un merkez ilçeleri ile Terme ilçesi ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 670 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilmiş, aralarında polis müdürlerinin de bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı.



Gözaltına alınanlardan 1 polis memuru emniyetteki işleminin ardından serbest bırakılırken, sorgusu tamamlanan 8 emniyet mensubu bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN