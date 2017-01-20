Fetö'nün Polis Yapılanmasına 4 Tutuklama

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 emniyet mensubu tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Samsun emniyet yapılanmasına yönelik 3 gün önce operasyon düzenlemişti. Samsun merkezli Samsun'un merkez ilçeleri ile Terme ilçesi ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 670 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilmiş, aralarında polis müdürlerinin de bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı.



Gözaltına alınanlardan polis memurları İ.E.(51) emniyetteki işleminin ardından serbest bırakılırken, sorgusu tamamlanan 8 emniyet mensubu bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2. Sınıf Emniyet Müdürleri K.Y.(49), 3. Sınıf Emniyet Müdürü A.R.G.(45), 4. Sınıf Emniyet Müdürü S.B.(43) ve Komiser Yardımcısı T.İ. (39) çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 2. Sınıf Emniyet Müdürü S.Ö.(47), 3. Sınıf Emniyet Müdürü F.İ.S.(44), polis memurları A.A.(47) ve A.K.(31) mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN