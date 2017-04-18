Fetö'nün "Polatlı Merkez Mütevelli Heyeti Yapılanması" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Polatlı Merkez Mütevelli Heyeti Yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgütün sözde Polatlı imamı Ramazan Yumak'ın da bulunduğu 21'i tutuklu, 29 kişi hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.



Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.



FETÖ soruşturmaları kapsamında kayyum atanan Bakpiliç firmasının sahibi sanık Mehmet Hanifi Bak savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, iddianamede lehine sayılacak delillere yer verilmediğini ileri sürdü.



Bakpiliç'in yüzde 80 oranındaki hisselerine sahip olduğunu anlatan Bak, Türkiye genelinde 9 bin 157 firmayla ticari ilişkilerinin bulunduğunu, bunlardan sadece 8'inin FETÖ ile bağlantılı olduğunun tespit edildiğini söyledi. Bak, "Bu firmalardan sadece birisiyle aktif bir şekilde ticari ilişkimiz vardı. Diğerleri ise ticari ilişkilerin yoğun olmadığı, küçük ölçekli firmalardı. Bundan yola çıkarak suçlama yapmanın doğru olmayacağı kanısındayım." dedi.



Şirketin hissedarlarından firari sanık Zafer Dereköy'ün soruşturma başlamadan önce Amerika'ya kaçtığını, kendisine de yurt dışına çıkması için telkinde bulunduğunu aktaran Bak, şöyle konuştu:



"Dereköy, hakkında dava açılacağını, bu nedenle şirket hisselerini satın almamı istedi. Şaibe olacağı için bu teklifini kabul etmedim. Vaktim olduğu halde kaçmayı düşünmedim. FETÖ soruşturmaları kapsamında el konulan şirketlerin hepsinin içi boşaltılmıştı ancak benim şirketimde böyle bir durum söz konusu değildi."



FETÖ'ye ait Akasya Eğitim Hizmetleri A.Ş'deki hissesi hakkında da bilgi veren Bak, ortağı Dereköy'e daha önce bu hisseleri devrettiğini, ancak bunun karşılığında para alıp almadığını hatırlamadığını öne sürdü.



Şirket olarak faizsiz bankacılık hizmetleri verdiği için Bank Asya ile çalıştıklarını belirten Bak, bunun suçlama gerekçesi yapılmayacağını söyledi.



Cezaevinde ağır koşullar altında tutulduğunu iddia eden Bak, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.



"Köylerde öşür topladık"



Sanık Ahmet Uzuner de Akasya Eğitim Hizmetleri A.Ş'deki hisselerini, öğrencilerin bu yurtları tercih etmemesi üzerine Murat Taşkıran isimli kişiye sattığını söyledi. Bank Asya'da hesabının bulunduğunu dile getiren Uzuner, Mahkeme Başkan Muhammet Karaca'nın sorusu üzerine, "Geçmiş yıllarda Fetullah Gülen'e ait kurumlarda sohbetlere katıldım. Burada, Gülen'in sohbetlerini dinlettiler. Bir seferinde de iyilik olsun diye köylerde öşür topladık." ifadelerini kullandı.



İlkokul mezunu dershaneci



Sanık Ceyhun Sirel de Polatlı'da çiftçilik yaptığını, ilkokulu mezunu olduğunu belirterek, eğitim sistemine katkıda bulunmak için ortaklarıyla Polatlı'da FEM dershanesi açmaya karar verdiklerini ifade etti.



Sirel, eğitim düzeyinin yeterli olmaması nedeniyle dershane kadrosunun oluşturulma süreciyle ilgilenmediğini iddia etti. Sirel, Mahkeme Başkanı Karaca'nın "Ticaret yapmak için böyle bir girişimde bulunuyorsun ama hissedarı olduğun kurumunda kimlerin nasıl görevlendirildiğini bilmediğini söylüyorsun. Dershane müdürünü, cama astığınız ilanla mı buldunuz mu?" şeklindeki sorusuna karşılık, daha önce benzer eğitim kurumlarında görev alan eğitimcileri istihdam ettiklerini söyledi.



Dershanede hissesi oranında elde edilen kar payını almadığını belirten Sirel, kar payını sermaye artırma ve demirbaş alımında kullandığını savundu.



Sanık Ahmet Şahin de örgütün merkez mütevelli heyetinde yer almakla suçlandığını, bu nedenle terör örgütü üyeliğinden yargılandığını belirtti. Polatlı'da bilinen bir esnaf olduğunu anlatan Şahin, aleyhine tanıklık yapan bazı isimlerin geçmişte yaşadıkları husumet nedeniyle kendisini suçladıklarını iddia etti.



Örgütün toplantılarına katılmadığını, maddi destek vermediğini savunan Şahin, FETÖ'nün eğitim kurumlarını bünyesinde barındırdığı belirlenen Akasya Eğitim Hizmetleri A.Ş'yi ortaklarıyla birlikte Murat Taşkıran isimli şahsa sattıklarını ileri sürdü. Şahin, satış işlemlerinin ardından hissesine 280 bin lira düştüğünü, bu paranın bir kısmıyla borçlarını ödediğini, kalanıyla da ticaret yaptığını öne sürdü.



Mahkeme Başkanı Karaca'nın hisse satış bedelini aldığına dair banka kaydının olup olmadığını sorması üzerine Şahin, "Hisse bedelinin bir kısmını elden aldım, kalan miktara ise senet yaptık. Banka kaydı yok." dedi.



Savcılıktaki itirafları kabul etmedi



Sanık Zeki Uğur ise Polatlı'da kuyumculuk yaptığını, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra "FETÖ'nün merkez mütevelli üyesi" olduğu gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Zümrüt Eğitim Hizmetleri A.Ş'deki hissesini 350 bin liraya sattığını anlatan Uğur, bunun yasal bir işlem olduğunu, suç teşkil etmediğini ileri sürdü.



Soruşturma savcısının baskı ve yönlendirmesiyle ifade vermek zorunda kaldığını iddia eden Uğur, söz konusu ifadesini kabul etmediğini söyledi.



Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Karaca, sanığın FETÖ'nün Polatlı merkez mütevelli yapılanmasını deşifre eden savcılık ve sulh ceza hakimliği ifadelerini okuyarak, "Savcının seni yönlendirdiğini söylüyorsun, peki Sulh Ceza Hakimliğinde seni kim yönlendirdi? Orada da aynı şeyleri söylemişin." dedi. Sanık Uğur da "Savcı bana çok ceza alacağımı söyleyerek, okuduğunuz ifadeyi vermemi sağladı. Bunu kabul etmiyorum. Polatlı'nın FETÖ imamı diye fotoğraflarda bana teşhis ettirdiği şahısları, sadece bir ya da iki kez gördüğümü söyledim. Bununla birlikte aleyhime olan tanık beyanlarını da kabul etmiyorum." diye konuştu.



Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sanıklardan Fikret Işık ve Enver Yıldırım da savunmalarını yaptı.



Duruşma, yarın da sanık savunmalarıyla devam edecek.



İddianameden



İddianamede, FETÖ/PDY'nin Polatlı Merkez Mütevelli Heyeti üyeleri olmakla suçlanan sanıkların, FETÖ'nün ilçedeki "Akasya", "Zümrüt" ve "Feza" isimli şirketlerine bağlı kurumlarına el konulmasını engellemek için usulsüz bir şekilde üçüncü şahıslara devrettikleri ya da devraldıkları iddia ediliyor.



FETÖ ile iltisaklı derneklerde yönetici ve üye oldukları tespit edilen sanıkların, örgütün finans kurumu Bank Asya'daki hesap hareketleri de iddianamede yer aldı. Sanıkların "terör örgütüne üye olmak" ve "bu örgüte mali destek sağlamak" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.