Fetö'nün Peşini Arjantin'de de Bırakmayacağız"

BUENOS Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri Bakanı Susana Malcorra'ya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin bir liste verdiğini belirterek, "Hangi tedbirleri almaları gerekir, bu konudaki beklentilerimizi söyledik. İstihbaratlarımız ve ilgili kurumlarımız arasında da diyaloğu daha iyi sağlamamız lazım ki bilgi alışverişi de olsun. Burada da FETÖ'nün peşini bırakmayacağız." dedi.



Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri Bakanı Susana Malcorra ile gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, temaslarını AA ve TRT muhabirlerine değerlendirdi.



Ziyaretinin, 19 yıl aradan sonra Türkiye'den Arjantin'e dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyaret olduğu hatırlatılan Çavuşoğlu, görüşmelerin ikili ilişkiler açısından son derece faydalı geçtiğini vurgulayarak, "Esasen 2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızla, o zaman başbakandı, Rio'dan Arjantin'e Buenos Aires'e gelecektik. Fakat o gün buradaki negatif gelişmeler yüzünden iptal etmek durumunda kalmıştık." dedi.



Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin Çin'de düzenlenen G20 Zirvesinde ikili ilişkilere yeni bir enerji katmak, ilişkileri yoluna koymak ve işbirliğini güçlendirmek ve genişletmek için bir irade ortaya koyduklarını hatırlattı.



Bakan Çavuşoğlu, Arjantin'le bu yıl içinde başka üst düzey ziyaretlerin yapılması konusunda hemfikir olunduğunu da kaydetti.



Ziyareti sırasında imzalanan "Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması"na dikkati çeken Çavuşoğlu, üzerinde çalışılan başka anlaşmaların da olduğunu söyledi.



Çavuşoğlu, "Organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda da işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz." dedi.



Arjantin'in nükleer enerji konusunda birçok ülkede çalıştığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'ye gelip enerji bakanılığımız ve ilgili kurumlarımızla da bu bilgileri vermelerini kendilerinden istedik." diye konuştu.



Türkiye'nin Arjantin'in ticarette dışa açılım politikasını desteklediğini belirten Çavuşoğlu, "Ticaretimizi artırmak için kararlılığımız var." ifadesinde bulundu.



Arjantin'in 2018'de G20 Başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Tecrübelerimizi kendileriyle paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.



"Ermeni meselesinin ilişkilerimizi rehin almasını istemiyoruz"



Çavuşoğlu, "Yıllardır ilişkilerimizi etkileyen Ermeni meselesinde de düşüncelerimizi açıkça söyledik. Esasen hükümetin, dışişleri bakanlığının ve Bakan Susana Malcorra'nın bu konudaki tutumunu da takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, soykırımın jenerik değil, hukuki bir tabir olduğunu vurgulayarak, daha önce Birleşmiş Milletler'de (BM) uzun süre görev alan Arjantinli mevkidaşı Malcorra'nın BM'nin ilgili konvensiyonu dahil tüm hukuki boyutları çok iyi bildiğini söyledi. Çavuşoğlu, "O nedenle sergiledikleri tutumu da takdirle karşılıyoruz. Böyle bir konunun ilişkilerimizi rehin almasını istemiyoruz. Bunu da kendilerine söyledik." dedi.



"Burada da FETÖ'nün peşini bırakmayacağız"



Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili düşüncelerini de Arjantinli mevkidaşı Malcorra'ya aktardığını belirten Çavuşoğlu, "New York'ta kendisine liste vermiştim. Bugün güncellenmiş listeyi de verdim." dedi.



Arjantin Uluslararası İlişkiler Konseyi'nde (CARİ) katıldığı toplantıda da FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğunu vurguladığını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Kendilerinin özellikle finansal aktivitelerinin, gelirlerinin nereden geldiğine dair incelemenin yapılması gerektiğini, burda kurdukları iş adamları derneğinin Türkiye ile hiçbir ilgisinin olmadığını ve tam tersi Türkiye'de kapatıldığını da vurguladık. Listeyi tekrar verdik. Hangi tedbirleri almaları gerekir, bu konudaki beklentilerimizi söyledik. İstihbaratlarımız ve ilgili kurumlarımız arasında da diyaloğu daha iyi sağlamamız lazım ki bilgi alışverişi de olsun. Burada da FETÖ'nün peşini bırakmayacağız."



"Birbirini seven iki ülke, iki halk"



İki ülkenin bölgesel işbirliğinin de önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile serbest ticaret anlaşması imzalamak için yaptığı başvuruya Arjantin'in desteğini istediklerini belirtti.



Arjantin'in Türkiye ile Afrika'da işbirliği yapmak istediğini belirten Çavuşoğlu, "BM'nin reformu dahil bir çok uluslararası konularda pozisyonumuz aynı. Birbirini seven iki ülke, iki halk. Ama buradaki Ermeni diasporası yüzünden ilişkilerimiz zehirleniyordu. Parlamentolararası diyaloğun güçlenmesi için de irademizi ortaya koyduk." dedi.



İki ülke arasında her alanda temasın güçlendirileceğini belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ve Latin Amerika'ya çok önem verdiğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte Arjantin'i de kapsayan bir Latin Amerika seyahatini de inşallah düzenleyeceğiz." dedi.