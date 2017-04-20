Fetö'nün "Öğrenci Evleri Abisi" Askerler Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda FETÖ'nün öğrenci evleri abileri oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 asker adliyeye sevk edildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün öğrenci evleri abisi olarak görev yaptıkları ve gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandıkları ileri sürelen ve kısa dönem er olarak vatani görevlerini yapan Ayvacık Jandarma İlçe Komutanlığında görevli jandarma er T.K. (29), Kavak Jandarma İlçe Komutanlığında görevli jandarma er H.A. (29) ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma er M.A.A.'yı (29) 5 gün önce gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 3 asker bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN