Fetö'nün Öğrenci Evi Abisi 3 Asker Gözaltında

SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY soruşturmasında, öğrenci evlerinden sorumlu 'abi' oldukları iddia edilen kısa dönem asker olan 3 şüpheli gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 gün önce Ayvacık, Kavak ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, iddiaya göre sivil hayatlarında öğrenci evlerinden sorumlu 'abi' oldukları öne sürülen ve kısa dönem askerlik yapan Harun A. (29) Kavak İlçe Jandarma Kmutanlığı'nda, Turan K. (29) Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda, Durmuş Ali A. (29) ise Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sırasında üç şüphelinin de ByLock kullandıkları belirlendi.



Emniyet Müdürlüğü'nde 5 gün sorgulanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.



- Samsun