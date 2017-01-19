Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında dün Kayseri'de gözaltına alınan Güntepe, aynı gün akşam saatlerinde Tokat'a getirildi.
Terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı iddia edilen Güntepe'nin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra nezarethaneye konulduğu, sorgu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Fetö'nün Mülkiye Yapılanmasına Yönelik Soruşturma
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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