Fetö'nün Mülkiye Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

ANKARA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında, 3 mülkiye müfettişi tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan 4 eski mülkiye müfettişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.



Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren 4 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Hakimlik, şüphelilerden Ferda İ, Sami P. ve Tahsin A'nın tutuklanmasına karar verirken, bir kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.