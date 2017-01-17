ANKARA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında, 3 mülkiye müfettişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan 4 eski mülkiye müfettişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren 4 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelilerden Ferda İ, Sami P. ve Tahsin A'nın tutuklanmasına karar verirken, bir kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
Fetö'nün Mülkiye Yapılanmasına Yönelik Soruşturma
ANKARA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında, 3 mülkiye müfettişi tutuklandı.
ANKARA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında, 3 mülkiye müfettişi tutuklandı.
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