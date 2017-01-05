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Fetö'nün Mülkiye Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

Fetö'nün Mülkiye Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Fetö'nün Mülkiye Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu vergi ve SGK müfettişi 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerinin çeşitli illerde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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