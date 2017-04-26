Fetö'nün Mülkiye Yapılanmasına İlişkin Dava

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakim karşısına çıkan eski Bilecik Valisi Halil İbrahim Akpınar'ın tutukluluğunun devamına, İçişleri Bakanlığı Müfettişi Mehmet Firik'in ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.



Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savunma yapan Akpınar, hakkındaki suçlamaları reddetti ve hiçbir terör örgütü üyesiyle ilgisinin bulunmadığını savundu.



ByLock kullanmadığını öne süren Akpınar, 13 yıldır aynı telefon numarasını kullandığını, telefonuna böyle bir program indirmediğini, bu programın adını darbe girişiminden sonra duyduğunu öne sürdü.



Akpınar, Kimse Yok mu Derneğine telefonuna gelen SMS mesajlarına cevap vererek yardımda bulunduğunu belirtti.



Mehmet Firik de devletine ve milletine bağlı biri olduğunu, FETÖ ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savundu.



ByLock kullanmadığının emniyetten gelen raporlarla da belgelendiğini ifade eden Firik, evindeki aramada ele geçen ve içinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 15 vaazının bulunduğu taşınabilir belleğin kendisine ait olmadığını iddia etti.



Mahkeme heyeti, savcılık mütalaasına da uyarak, Akpınar'ın tutukluluğunun devamına hükmetti ve bir sonraki duruşmayı 15 Haziran 2017'ye bıraktı.



Firik hakkında emniyete müzekkere yazılarak telefon görüşmelerini içeren HTS analiz raporunu talep eden mahkeme, diğer delilerin toplandığını değerlendirip, sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.