Fetö'nün 'Molla' Kademesi ile 'Gaybubet Evleri'ne Operasyon: 42 Kişi Gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün tepe yönetim kadrosu ile irtibatı sağlayan 'Molla' tabir edilen kesimlere yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgüt içindeki ideolojik fikir üretenlere ve söz konusu 'Molla' yapılanmasının altında mahrem hizmetlerde bulunan asker, polis, MİT ve diğer kamu kurumlarına örgüt adına talimat ileten imamlara yönelik düzenlenen operasyonda Türkiye genelinde aranan 76 şüpheliden 53'ünün İstanbul'da olduğu tespit edilerek yapılan baskınlarda 42 kişi yakalandı. Polis, operasyon kapsamında örgütün 'Gaybubet Evleri' denilen adreslerde FETÖ'nün aranan isimlerini sakladıkları kişi ve adreslere yönelik yapılan operasyonlarda belirlenen 11 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL