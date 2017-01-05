Fetö'nün Milli Eğitim Bakanlığı Yapılanması Deşifre Edildi

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Türkiye İmamı" Sait K. ile örgütün bakanlık yapılanması deşifre edildi.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosunca yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da ülke genelinde cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya yönelik girişilen ve başta egemenliği gasbedilmeye çalışılan milletimiz olmak üzere, millet adına egemenliği kullanmaya yetkili organlar (Cumhurbaşkanı, TBMM, Bakanlar Kurulu ve yargı kurumları) demokratik toplumun vazgeçilmez unsurları olan tüm siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, basın yayın organları ve meşru demokratik otoritenin emir ve talimatlarıyla hareket eden güvenlik güçlerinin egemenlik ve demokrasi direnişi karşısında etkisiz hale getirilen darbe teşebbüsüne yönelik olarak Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı içerisindeki yapılanmasına yönelik" soruşturma yürütüldüğü belirtildi.



Açıklamada soruşturma kapsamında MEB Türkiye İmamı Sait K, Türkiye Aktif Eğitim Sendikası İmamı Kumru G, Türkiye MEB Bayanlar İmamı Necla A, Türkiye Aktif Eğitimsen İmamı Osman B, Türkiye MEB İmam Yardımcısı Ankara Bölge Sorumlusu Servet S, Konya MEB ablası Arzu K, Yozgat MEB ablası Leyla O, Kırşehir MEB ablası Zeynep A, Eskişehir MEB ablası Nurcan E, Çorum MEB ablası Türkan D, Tokat MEB ablası İlknur B. olduğu ve bu "imam"lara bağlı olup Tokat zümre başkanları olarak görev alan A.K, H.T, H.K, F.K, Z.K, Y.A, Z.A, E.A.Ç, A.B, B.K. ve S.S'nin tespit edildiği belirtildi.



FETÖ'nün firari olduğu öğrenilen MEB Türkiye İmamı Sait K. ile kimi şüphelilerin fotoğraflarına da yer verilen açıklamada, zanlılardan 7'si hakkında gözaltı kararı verildiği, 12'si hakkında yakalama kararı çıkartıldığı, 3 şüphelinin de tutuklu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.