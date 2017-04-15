Fetö'nün Mersin İl Ablası Tutuklandı

Mersin'de FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen il ablası ile örgütün gizli haberleşme ağı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 25 kişiden 16'sı tutuklandı.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün kadın yapılanması ve gizli haberleşme ağı olan 'ByLock'u kullandığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Başsavcılık, örgütün il ablası olarak görev yapan A.A. ile birlikte 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Bunun üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda örgütün il ablası A.A. ile ByLock kullandığı belirlenen F.G., C.T., Ç.S., A.A., E.Y., H.D., H.K., N.C., R.E., R.G., S.G., S.D., Ü.D., U.B., C.T., R.B., S.A., S.Y., A.T.Ö., D.A., M.A.G, L.T, İ.T. ve F.E.'yi gözaltına almıştı.



Dün emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından 26 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkeme, il ablası olarak görev yapan A.A. ile bylock kullandığı belirlenen 16 kişiyi tutuklarken, 5 kişiyi adli kontrol şartıyla, 4 kişiyi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. - MERSİN