Fetö'nün Meclis'teki İzlerini Gördüler

Alaca İmam Hatip Lisesi öğrencileri TBMM'yi ziyaret ederek, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde atılan bombalar sonucu hasar gören bölümleri gezdi.



FETÖ'nün darbe girişiminin ardından bir kere daha "Gazilik" unvanı alan TBMM'ye ziyaretler sürüyor. Son olarak Alaca İmam Hatip Lisesi öğrencileri Meclis'e gelerek FETÖ'nün darbe girişiminin izlerine yakından şahit oldu.



Öğrenciler, Meclis personelinden bir rehber eşliğinde kampüs içerisini ve 15 Temmuz gecesi atılan bomlar sonucu hasar gören bölümleri gezerek bilgi aldı.



Daha sonra Meclis Genel Kurulu localarına geçen öğrencilere burada 15 Temmuz gecesi Genel Kurul Salonunda yaşananlar aktarıldı. Burada öğrencilere ayrıca Meclis'teki yasama faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Bilgilendirmenin ardından 5. sınıf öğrencisi Hacer Dilara Koç, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin duygularını kaleme aldığı "Bir Destandır 15 Temmuz" başlıklı şiirini okudu.



Öğrencilere Alaca Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ve öğretmenler eşlik etti.



Öğrenciler daha sonra yine FETÖ'nün darbe girişiminde bombalanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Özel Harekat Daire Başkanlığını da ziyaret etti.