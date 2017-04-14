Fetö'nün Manisa Kadın Öğretmenler İmamı Tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışırken 13 yaşındaki oğlu ve aynı örgüte üye olduğu belirtilen 5 şüpheliyle birlikte yakalanan Filiz Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Oğlu yakınlarına teslim edilen Filiz Ö.'nün, FETÖ'nün Manisa kadın öğretmenler imamı olduğu öne sürüldü.



Marmaris'te polis, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışan bir grup ile 2 organizatörü geçen çarşamba sabahı, İçmeler Mahallesi'ndeki denize yakın ormanlık alanda, zodyak bota binmek üzereyken yakaladı. Operasyonda ayrıca, şüphelilerin, açıkta binip, yasa dışı geçişte kullanmayı planladığı yata da el konuldu.



Operasyonda yakalanan İran uyruklu Hadi M. (36) ve İzmirli Hasan K. (41) adlı 2 organizatör ile FETÖ/PDY'den aranan Meryem Ç. (36), Levent Ç. (40), Filiz Ö. (46), Mustafa A. (57), Selahattin Ş. (29), Aziz T. (35), Zekeriya K. (51) ile yanlarında bulunan Filiz Ö.'nün oğlu Mehmet Emin Ö. (13) emniyete götürüldü. Şüphelilerden Zekeriya K., sorgulanmak üzere Zonguldak'a götürüldü,.



Diğer şüphelilerden Filiz Ö., işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. FETÖ'nün Manisa kadın öğretmenler imamı olduğu öne sürülen öğretmen Filiz Ö, tutuklandı. Filiz Ö.'nün yanında yakalanan 13 yaşındaki oğlu ise şüphelinin Manisa'dan gelen ağabeyine teslim edildi. Ayrıca, diğer şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.



- Muğla