Fetö'nün Mahrem Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında Bilecik'te 6 Kişi Gözaltına Alındı
Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik Ankara merkezli 81 düzenlenen eş zamanlı operasyonda Bilecik’te 6 kişi gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Ankara merkezli 81 düzenlenen eş zamanlı operasyonda Bilecik'te 6 kişi gözaltına alındı.
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanması içinde bulunduğu belirtilen polis olmayan 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüphelilerin Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolü Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek, ifade verdikleri öğrenildi. - BİLECİK