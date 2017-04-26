Fetö'nün Mahrem İmamlarına Yönelik Operasyon: 1120 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 81 il ve ilçelerinde 8 bin 500 polisle eş zamanlı olarak başlayan operasyonlarda bin 120 kişi gözaltına alındı. Gözaltıların devam ettiği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin olarak bugün sabah saatlerinde 81 il ve ilçelerinde 8 bin 500 polisle eş zamanlı olarak başlayan operasyonlar neticesinde 81 ilde bin 120 kişi gözaltına alındı. Devam ettiği öğrenilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda sahte kimlikler ve sürücü belgeleri, dijital materyal ve örgütsel iletişimde kullanılan cihaz ve aparatlar, örgütsel döküman ve himmet listeleri, örgüte ait altın, döviz ve para ele geçirildi. - ANKARA