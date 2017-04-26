Fetö'nün 'Mahrem İmamlarına' Operasyon

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamlarına" yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. "Doktor" olarak adlandırılan 'mahrem imamların' öğrencileri kilit okullara yönlendirdiği belirlendi.



Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün şafak vakti FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlattı. Polis daha önce öğretmen, adliye personeli ve diğer kamu kurumunda çalışırken FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle ihraç edilen çok sayıda kişinin örgütün en gizli yapılanması olan "mahrem imamlar" olduğunu belirledi.



Bu tespitin ardından 600 polisle 30 ayrı adrese eş zamanlı özel harekat polisiyle girilerek gözaltılar yapıldı. İlk etapta gözaltına alınan 30 kişiden 4'ü alınan ilk ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 26 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek sorguya alındı.



"Doktor" olarak anılan "mahrem imamlar"



Soruşturmalarda günümüze kadar gelen FETÖ faaliyetleri içinde "ev imamları"nın yanı sıra, hiç bilinmeyen "mahrem imamlar"ın varlığı ortaya çıkarıldı. Ev imamlarından farklı olarak kimi esnaf, kimi devlet memuru olarak görev yapan ve "çok gizli" biçimde hareket eden "mahrem imamların" faaliyetleri deşifre edildi.



FETÖ evlerindeki öğrencilerden örgüte bağlılık ve itaat konusunda üst düzeyde olanlar 'ev abileri'nce belirlenerek asker, polis, MİT ve yargı görevlisi yetiştirilmek üzere başka evlere naklediliyor. Bu öğrencilerin başına aynı zamanda FETÖ içinde "Doktor" olarak adlandırılan "mahrem imamlar" atanıyor.



Sorular sınav öncesinde öğrencilere veriliyor



'Mahrem imamların' sorumluluğundaki öğrenciler, sadece askeri okullar, polis koleji ve polis akademisi, hukuk ve mülki idarede görev almaları için mülkiyeye yönlendiriliyorlar. Bu yönlendirme sırasında sorular sınav öncesinde kendilerine veriliyor. Sınavları kazanan öğrencilerin 'mahrem imamları', okulun bulunduğu kente giderek öğrenciyi yeni 'mahrem imama' teslim ediyor. 'Mahrem imamlar', belirli periyotlarda eski öğrencisi ile görüşmekte, bu şekilde öğrenciye kendisinin takip edildiği ve değer verildiği duygusu aşılanıyor. 'Mahrem imamların' sorumlu olduğu evlerde yoğun örgüt propagandası yapılarak katı bir itaat ve biat kültürü aşılanıyor.



Muhalif öğrenciler kumpasla uzaklaştırılıyor



'Mahrem imamların' sorumlu oldukları evler, üstü konumda bulunan örgüt yöneticilerince sürekli denetleniyor. 'Mahrem imamların' üstü konumunda bulunan örgüt yöneticilerince, evdeki öğrencilerden eğitim gördükleri okuldaki diğer öğrenciler ve yöneticiler hakkında bilgiler toplanarak, okullarda örgüte muhalif olduğu belirlenen öğrenciler, çeşitli kumpaslar ve örgütün okuldaki uzantıları aracılığıyla okuldan uzaklaştırılıyor.



'Mahrem imamlarca' yetiştirilen öğrenciler, 7. sınıfta FETÖ ile bağlantılı okul ve dershanelerinden alınarak örgütle bağlantısı olmayan okul veya dershanelere kaydettirilerek öğrenci ile FETÖ'nün bağı gizleniyor.



Bu öğrenciler askeri okullar, polis akademisi ve kolejine geçtiklerinde, dini ibadet yapmama, aralarında telefon ile görüşmeme, okul içinde sıklıkla bir araya gelmeme gibi gizlilik kuralları konuluyor.



'Mahrem imamlarca' yetiştirilen örgüt üyeleri asker, yargı, MİT ve polis görevlisi olduklarında, 'mahrem abilerince' atandıkları kurumda sorumlu örgüt yöneticisine teslim edilmesine karşın "ilk mahrem imamlar" tarafından irtibat ve kontrol devam ediyor.



'Mahrem imamlarca' kurumlara yerleştirilen örgüt üyelerince kurumlarındaki (FETÖ hakkındaki çalışmalar, devletin bölücü örgütlerle mücadele stratejisi gibi) şeklindeki işlemler kurumdan sorumlu örgüt yöneticisine rapor ediliyor. - ADANA