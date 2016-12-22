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Fetö'nün Kayseri İmamı ve 2 Kişi Adliyede (1)

Fetö'nün Kayseri İmamı ve 2 Kişi Adliyede (1)

KAYSERİ'de Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve İstihbaret Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda toplantı halinde yakalanan FETÖ'nün Kayseri imamlığına atandığı belirtilen Habib Bıçakcı ve 2 örgüt üyesi çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Fetö'nün Kayseri İmamı ve 2 Kişi Adliyede (1)

KAYSERİ'de Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve İstihbaret Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda toplantı halinde yakalanan FETÖ'nün Kayseri imamlığına atandığı belirtilen Habib Bıçakcı ve 2 örgüt üyesi çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. - Kayseri

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