Fetö'nün Kaymakam Adayları İmamı Yakalandı

TOKAT'ta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün 99'uncu dönem Türkiye kaymakam adaylarının imamı olduğu ileri sürülen 'Faruk' kod adlı M.G. gözaltına alındı.



Kentte Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'mülkiye yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda örgütün 99'uncu dönem Türkiye kaymakam adaylarının imamının 'Faruk' kod adlı M.G. olduğu belirlendi. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan M.G., Ankara'da yakalandı. Tokat'a getirilen M.G.'nin ifadesi üzerine 16 kaymakam ile 17 üst düzey bürokrat hakkında inceleme başlatıldı. Bürokratlar arasında bir vali yardımcısının da bulunduğu öğrenildi. M.G.'nin FETÖ'ye ait özel bir kurumda öğretmen olarak görev yaptığı tespit edildi.



- Tokat