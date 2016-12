FETÖ'nün Kara İmamı: Başbakan da Dahil Hiç Canlı Kalmayacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okul Komutanlığı ile 58. Topçu Tugayında görev yapan darbecilere ilişkin soruşturmayı tamamladı. Aralarında Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, 58. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün'ün de bulunduğu 330 sanık hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

4 AYRI YERE ATAMA YAZISI

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, cuntacıların darbe gecesi 'gizli' ibareli 4 ayrı yere atama yazısı gönderdiği, bu yazıda Tümgeneral Osman Ünlü'nün Ankara Sıkıyönetim Komutanı ve 4'üncü Kolordu Komutanı, Ünlü'nün yerine Tuğgeneral Murat Aygün'ün atandığı, Tuğgeneral Semih Terzi'nin ise Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandığı, sözde ataması yapılan bu komutanların darbe gecesi yeni yerlerine gittikleri yer aldı.

45 ARAÇLIK KONVOY

İddianamede bu şekilde sözde direktiflere ve atamalara uygun olarak şüphelilerden Osman Ünlü'nün 4. Kolordu Komutanlığına 17 Temmuz saat 00.30 sıralarında, şüpheli Murat Aygün'ün ise 16 Temmuz saat 01.35 sıralarında Topçu ve Füze Okul Komutanlığına giderek fiilen göreve başladıkları yer aldı. Şüpheli Osman Ünlü'nün 4. Kolordu Komutanlığında 28. Mekanize Tugay Komutanlığındaki komutan odasına geçerek zırhlı birlikleri ve darbe sürecini sevk ve idare eden Ali Kalyoncu ile bir arada bulunup, süreci birlikte takip ettiği, Murat Aygün'ün ise kendisine verilen 58. Topçu Tugay Komutanlığına bağlı birliklerden tugay teşkilat yapısına uygun olmayan yeni birlikler oluşturup, gruplandırarak Ankara merkezde 10 ayrı kavşak noktasının trafiğe kapatılması ve kontrol altına alınması, Konya Yolu Gölbaşı'nda bulunan TÜRKSAT ile TİB'i ele geçirmek görevi kapsamında 58. Topçu Tugayından 240 personel ve 45 araçlık konvoydan oluşan birlikleri sözde görev yerlerine sevk ettiği yer aldı.

BORA FÜZESİ EMRİ

Murat Aygün'ün ayrıca 58.Topçu Tugayında 2 adet fırlatma aracına bora füzesi yüklenmesi ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığına bağlı Gösteri ve Tatbikat Alayının bulunduğu Sakarya kışlasından Ankara 28. Mekanize Piyade Tugayına fırtına obüsü taşınması için çekici araç gönderilmesi faaliyetlerine yönelik emirler verdiği, ayrıca komutasını aldığı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında şüpheli Abdülkerim Ceyhan tarafından önceden hazır edilen kursiyer uzman çavuşlar aracılığıyla Polatlı ilçesinin kontrolünü sağlamaya yönelik kışla dışına çıkış yaptırdığı da yer aldı.

"BAŞBAKAN DA..."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okul Komutanlığı ile 58. Topçu Tugayı'nda görev yapan darbecilere ilişkin soruşturmayı tamamladı. iddianamede FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı imamı olduğu iddia edilen Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün arabasında yapılan aramada çıkan not dikkat çekti. "il/ilçe belediye başkan... Hiç canlı olmayacak belki de -Başbakan da..." şeklindeki not, iddianamede, "Örgütün karşıt gördükleri siyasetçilere yönelik kanlı planlamaları ortaya çıkmıştır" şeklinde değerlendirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu, Polatlı'da Topçu ve Füze Okul Komutanlığıyla ile 58. Topçu Tugayında, 15 Temmuz'da darbe girişimine katılan askerler hakkındaki iddianameyi tamamlanarak Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianamenin kabul edilmesi halinde 330 şüpheli 3 er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak.

DİKKAT ÇEKİCİ NOT

484 sayfa tutan iddianamede FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı İmamı olduğu iddia edilen Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün arabasında yapılan aramada ele geçirilen materyaller içerisinde bulunan bir not dikkat çekiyor.

ARACINDA GÜLEN'İN KİTABI DA ÇIKMIŞ

Darbe girişimi sonrası gözaltına alınan Bilal Akyüz'ün 06 DA 9557 plakalı aracında yapılan aramada ele geçirilenler iddianamede şöyle sıralanıyor:

"Bir adet Arapça yazılı küçük kitap, bir adet sırlı büyük Celcelutiye duası kitabı, bir adet 'Bir Kırık Dilekçe' adlı Fetullah Gülen yazarı olduğu kitap, bir adet Sefa yayıncılığa ait Kur'an, 2 anahtarlık üzerinde 3 adet anahtar, 4 adet karalama ve notlarının bulunduğu kağıt parçaları, bir adet Arapça yazılı kağıt ve Türkçe yazılı Nasr duası yazılı kağıt, bir adet K.K.K'na özel araç giriş kartı ile mobil materyallere ait imaj ve export DVD'ler."

İddianamede ayrıca, yapılan aramalarda Akyüz'den ele geçirilen ön yüzünde el yazılı "YÜSİDAK listesi diye başlayıp arka yüzünde 12-Türksat kontrol uydu frekansları nereden yapılıyor. Yönetim Merkezi" diye biten not kağıdı ve "il/ilçe belediye başkan... Hiç canlı olmayacak belki de -Başbakan da..." yazılı ve arkasında dua yer alan sonunda da "zaman" diye yazılı bir not kağıdının bulunduğu yer aldı. Şüphelinin ifadesinde not kağıdının kendisine ait olup olmadığını bilmediğini söylediği de belirtildi.

İddianamede bu not, "Kısa notun yazılı olduğunun tespit edildiği ve darbeye teşebbüsün başarılı olması halinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün karşıt gördükleri siyasetçilere yönelik kanlı planlamaları ortaya çıkmıştır" denildi.

CEZA UYGULAMALARINA YÖNELİK KARARLAR ALINMIŞ

Yine Bilal Akyüz'den ele geçirilen bazı not kağıtlarında çeşitli isimlerin yer alması, bazılarının üzerinin çizili olması, bazı kurum isimlerinin yazılı olması, iddianamede; "Bu iki not kağıtlarından açıkça darbeye teşebbüs öncesinde şüpheli Bilal Akyüz'ün de katıldığı bir toplantının yapıldığı ve bu toplantıda personel listelerinin hazırlanması, personel niteliklerinin belirlenmesi, darbe gecesi iletişimin kesilmesi için kurumların tespiti gibi ve ayrıca darbenin başarılı olması halinde örgütün ceza uygulamalarına ilişkin kararlar aldığı anlaşılmaktadır" şeklinde ifade edildi.

İDDİANAME

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 kişi hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Topçu Er Eğitim Tugay Komutan Yardımcısı Albay Selçuk Serhat Pesek'in, darbecileri taşıyan araçlar kışladan çıkarken "Önünüze çıkan engelleri aşın. Polis ve halka ateş edin" emirleri verdiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlayıp Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünce ülke çapında anayasal düzene karşı gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbeye teşebbüs faaliyetlerinin parçası olarak şüpheli, dönemin 58. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün'e ve dolayısıyla 58. Topçu Tugayında ona bağlı örgüt üyelerine Ankara'daki 10 ayrı kavşağın trafiğe kapatılması ve Telekominikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile TÜRKSAT'ın ele geçirilmesi görevi verildiği kaydedildi.

Bu sözde görev kapsamında, şüphelilerden Aygün tarafından saat 21.33 sularında Tugay Harekat Merkezinde yapılan toplantıya bazı şüphelilerin katıldığı belirtilen iddianamede, Aygün'ün "TSK'nın yönetime el koyduğu, sıkıyönetim ilan edildiği, birliklere Ankara'da emniyet asayiş görevi verildiği" şeklinde açıklamalar yaptığı kaydedildi.

KONVOYUN GERİSİNDE KALDILAR

Aygün'ün, bu sözlerin ardından daha önceden el yazısıyla yazdığı, Tugay teşkilat yapısına uymayan yeni oluşturulmuş "görev yeri, personel isimleri ve araç sayısı" gibi hususları içeren kağıt verdiği bildirilen iddianamede, bu kağıt parçasını alan birlik komutanlarının görev kapsamında kendi birlik oluşumunu sağlayarak ve yeni oluşturulan diğer birliklere gidecek personelleri de göndererek hazırlık yaptıkları, kışladan çıkarak, Ankara'ya doğru yol aldıkları anlatıldı.

Ankara girişi Yapracık yokuşu mevkisinde yolun polis ve halk tarafından kapatıldığı, ülke genelinde darbeye teşebbüsün başarısız olduğu, bu nedenle darbecilerin ilerleyemedikleri ifade edilen iddianamede, bir kısım birliklerin burada sıkışıp kaldığı, bazılarının bir süre bekledikten sonra Polatlı'ya dönüşe geçtikleri ve Basri/Yassıhöyük bölgelerinde yakalandıklarına yer verildi.

İddianamede bazı birliklerin, konvoyun gerisinde kalmaları nedeniyle Polatlı Kargalı köyü ayrımındaki hızlı tren köprüsü mevkisinde, bir kısmının ise Polatlı Merkez Dörtyol Kavşağı öncesinde durdurularak yakalandıkları, bazılarının da 58. Topçu Tugayı'na ara yollardan döndükleri anlatıldı.

DUYMAMALARI İMKANSIZ

Şüpheli Tuğgeneral Aygün'ün darbe girişimi gecesi 21.33'te Tugay Harekat Merkezinde yaptığı toplantıda "TSK yönetime el koydu, sıkıyönetim ilan edildi" dediği, toplantıya katılan şüpheli birlik komutanlarının ise "sıkıyönetim ilan edildi" şeklindeki açıklamayı duyduklarını beyan ederken, "TSK'nın yönetime el koyduğuna" ilişkin açıklamayı duymadıklarını iddia ettikleri bildirilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Aynı cümle içerisinde geçen bu açıklamayı duymamalarının imkansız olduğu ve aynı ortamı paylaşan şüphelilerin böyle önemli ve hayati bir bilgiyi birbirleriyle ve birlik personelleri ile paylaşıp açıklamalar yaptıkları şüpheli Murat Aygün, Selçuk Serhat Pesek ve diğer birçok birlik komutanı ve birliğe dahil personelin savunmalarından anlaşılmıştır. Kaldı ki toplantıya katılan ve sözde görev verilen şüphelilerin rütbe ve eğitim durumları dikkate alındığında, Anayasa ve yasalarca sıkıyönetim ilanının hangi usul ve şartlara tabi olduğunu, TSK'nın meri yönergeleri gereği silah, teçhizat ve mühimmat alan birliklerin kışla dışına çıkmasının usul ve esasları gibi hususları bilebilecek durumda bulundukları aşikardır. Ülkemizde uzun yıllardır yaşanan terör saldırıları nedeniyle füze birliği olarak yapılandırılmış bir özel tugaya terör saldırıları dolayısıyla Ankara'da görev verilmesinin ilk bakışta hayatın olağan akışına ve günlük hayat tecrübelerine aykırı bulunduğu ve şüphelilerce bu hususların doğruluğunun basit bir araştırmaya bile gerek duyulmadan teyit edilebileceği kanaatine varılmıştır."

İNTERNET ERİŞİMİ OLAN TELEFONLAR

İddianamede kışladan ilk aracın 15 Temmuz saat 23.39'da, son 45. aracın ise 16 Temmuz'da 00.21'de çıktığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Sayın Başbakanın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının sırasıyla saat 23.05 ve 00.26 sularında basına yansıdığı, şüphelilerin büyük çoğunun üzerinden ele geçen cep telefonlarının internet erişimi olan telefonlar olduğu, iletişim tespitlerinin incelenmesinde internet bağlantılarında yoğun veri akışlarının bulunduğu, ayrıca gerek Tugay Harekat Merkezinde gerekse tugay içerisinde birçok yer ve odada televizyon bulunduğu, buralardan şüphelilerin basına yansıyan açıklamaları izleyebilecek durumda oldukları, hatta birlik hazırlıkları yaparlarken batarya gazinolarında içtimaların alındığı, dolayısıyla buralardaki televizyonlardan basına yansıyan haberleri ve açıklamaları izleyebilecek durumda oldukları ve bazı şüphelilerin izlemelerine karşın kışladan çıkış yaptıklarının belirlendiği ve yine diğer birlik personelleri ile şüphelilerin eş, arkadaş ve akrabaları gibi yakınlarınca telefon ile aranılarak yaptıkları görüşmelerde hain bir kakışma olduğu, sözde sıkıyönetim ilan edildiği yönünde bilgiler verdikleri birçok şüpheli ve tanıklarca ikrar ve beyan edilmiştir."

POLİS VE HALKA ATEŞ EDİN

Araçlar kışladan çıkarken şüpheli Selçuk Serhat Pesek'in "Önünüze çıkan engelleri aşın. Polis ve halka ateş edin" gibi emirler verdiği aktarılan iddianamede, birliklerin sözde görev yerlerine intikal için durmadan yollarına devam ettikleri bildirildi.

İddianamede, Ankara'ya doğru yol alırken diğer araçların korna çalarak, bağırarak, el işaretleri yaparak darbecileri protesto ettikleri, özellikle Temelli çıkışında halkın yolu kestiği ve darbecileri burada protesto ettiği, buna rağmen şüphelilerin açılan yola devamla Yapracık'a kadar gelmelerinin, örgütün suç işleme kasıt ve bilinçlerindeki yoğunluğu ayrıca ortaya koyduğunun altı çizildi.

Gaye kursu için 58. Topçu Tugayında bulunan kursiyer teğmenlerin dahil olduğu "63'üncü Dönem Topçular" isimli WhatsApp grubunda şüpheli Osman Uçar'ın 22.16'da "Sıkıyönetim ilan edilmiş beyler", Göksel Uzuntaş'ın 23.26'da "TSK'dan açıklama yönetime el koyuldu" şeklinde paylaşımlarda bulunduğuna işaret edilen iddianamede, bu gruba dahil olan Osman Uçar, Enes Öztürk, Abdurrahman Batur, Mehmet Emre Ergin, Abdülsamet Darbaş, Necip Hacıbektaşoğlu gibi teğmen kursiyerlerin de örgütün faaliyetine uygun olarak aynı kasıt ve bilinçle hareket ettiklerini kanıtladığı kaydedildi.

HALKI DAĞITIP YOLU AÇIN

Şüphelilerin yakalanma süreçlerinde yolların kapatılmasına karşın beklemeye başladıkları, derhal geri dönmeye yönelik bir girişmeleri ya da emniyet birimleri ile temasa geçip silahları teslim ederek tam bir pişmanlık ve aldatılmışlık örneği göstermedikleri, harekat merkezinden şüpheli Topçu Tugayı Komutanı Murat Aygün'ün yolun açılacağı ve bulundukları yerde beklemeleri gerektiği yönündeki emirleri çerçevesinde birliklerin 03.00- 03.30 sularına kadar beklediklerinin altı çizildi. Bazı birliklerin araçlarının motorlarını bile durdurmadıkları vurgulanan iddianamede, Murat Aygün ve harekat merkezinde görevli şüpheliler Alper Doğan, Cüneyt Çoban'ın kışladan çıkan birlik komutanlarına silahlarını teslim etmemeleri, gerekirse ateş açarak halkı dağıtıp yolu açmaları hususunda emir ve telkinlerde bulundukları belirtildi.

ATEŞ ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Şüphelilerin bir kısmının el svaplarından atış artıklarının çıktığına yer verilen iddianamede, bu delillere göre, atış yeri tespit edilemese de güzergah üzerinde şüphelilerin silahlarıyla ateş ettiklerinin değerlendirildiği bildirildi.

İddianamede bazı birliklerin adeta darbeye teşebbüsün başarısızlığı karşısında gözaltına alınmamak ve yakalanmamak amacıyla kaçarak tugaya dönmeye çalıştıkları ve bu amaçla Yapracık yokuşundan dönerek, Polatlı istikametine doğru gelen birliklerin köy yollarını kullandıkları kaydedilerek, bazı şüphelilerin, peşlerindeki vatandaşların kendilerini takip etmelerini önlemek için havaya ateş açtıkları anlatıldı.

İddianamede, "bu şekilde şüphelilerin dönüşlerinin pişmanlık içerisinde olmalarından değil, yakalanma kaygısından" kaynaklandığı ifade edilerek, dolayısıyla şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmediği aktarıldı.