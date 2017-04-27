Fetö'nün Kale Yapılanması Davası Başladı

Denizli'nin Kale ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına başladı.



Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki duruşma salonunda görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.



Duruşmada savunmalarını yapan sanıklar üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmezken, mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının tahliyeye ilişkin son savunmalarını aldı.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde açılan davada, sanıklar hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüte yardım yataklık etmek" suçlarından 7,5 ila 15 yıl arasında hapis cezası isteniyor.