Fetö'nün İü'deki Yapılanmasına İlişkin İkinci Dava

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10'u tutuklu 40 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesindeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin açılan ikinci davanın görülmesine devam ediliyor.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesindeki büyük salonda görülen davanın ikinci duruşmasına, aralarında Gürsul'un da bulunduğu 10 tutuklu, 22 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.



Duruşmada, savunmasını yapan tutuksuz sanık Yrd. Doç. Dr. Alihan Aydın, "terörist olmanın" kendisi için ağır bir suçlama olduğunu söyledi.



Aydın, ticaret hukuku alanında mütalaa hazırladığını belirterek, "Bank Asya'ya para yatırmam faiz konusundaki hassasiyetimden dolayı. Bank Asya hesabımı 2006'da açtım. Birikimlerimi bu hesaba yatırdım. 2006-2010 arasındaki 600 bin liralık birikimimle ev ve araba aldım. Geriye 100 bin lira daha kaldı. 2013 Aralık'ta hesapta 750 bin lira birikti. Bankaya el konulmadığı için para yatırmaya devam ettim. 2015'te TMSF el koyduktan sonra banka zarar ettiğini açıklayınca paramı büyük oranda çektim. Sonra da geri kalan küçük miktardaki paramı da çektim." diye konuştu.



Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.



Ceza istemleri



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, 40 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



FETÖ'nün akademik yapılanmasıyla İÜ'deki eylemleri anlatılan iddianamede, şüphelilerden 20'sinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilmişti.



Aralarında eski İÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 20 şüpheli, FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.