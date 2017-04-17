Fetö'nün İü'deki Yapılanmasına İlişkin İkinci Dava

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10'u tutuklu 40 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesindeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin ikinci davanın ilk duruşması yarına ertelendi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeki büyük salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar savunmalarını yaptı.



FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve 2014'ten sonra Bank Asya'ya para yatırdığı iddia edilen sanıklar, suçlamaları reddetti.



Tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin beraatini, beraat kararı çıkmaması halinde ise tutuksuz yargılanmalarını talep etti.



Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınacak olması nedeniyle yarına ertelendi.