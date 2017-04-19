Fetö'nün İü'deki Yapılanmasına İlişkin İkinci Davada Ara Karar

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10'u tutuklu 40 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesindeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin ikinci davada, 1 sanığın tahliyesine hükmedildi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesindeki büyük salonda görülen davanın üçüncü duruşmasına, aralarında Gürsul'un da bulunduğu 10 tutuklu, 12 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.



Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. Tutuklu sanıklar tahliyelerini talep ederken, tutuksuz sanıklar haklarındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, savunmasının alınmış bulunması, delil durumunu dikkate alarak sanık Sait Şahin'in adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.



Heyet, tutuklu sanıklar Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul ile Adem Sezgin Uzun, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammed Akif Altun, Mustafa İsmail, Şükran Başgöl ve Uğur Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.



Savunması alınan tutuksuz sanıkların duruşmadan bağışık tutulmalarına hükmeden mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 4 sanık hakkındaki imza atmak suretiyle belirlenen adli kontrol kararının kaldırılmasını, sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı suretiyle adli kontrolün devamını kararlaştırdı.



Sanıkların Bank Asya hesaplarına ilişkin tüm hesap hareketlerinin bildirilmesi için müzekkere yazılmasını isteyen mahkeme heyeti, sanıkların adlarına kayıtlı ve kullandıkları telefonlarının HTS kayıtlarının istenmesine karar verdi.



Mahkeme heyeti ayrıca FETÖ'nün İÜ'deki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında profesörlerin de bulunduğu 7'si tutuklu 45 sanık hakkında açılan ilk dava dosyasının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden incelenip iade edilmek üzere istenmesine hükmetti.



Kararın açıklanmasının ardından, sanıklardan Fatih Gürsul, mahkeme heyeti ve cumhuriyet savcısına tepki gösterdi.



Ceza istemleri



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, 40 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.



FETÖ'nün akademik yapılanmasıyla İÜ'deki eylemleri anlatılan iddianamede, şüphelilerden 20'sinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilmişti.



Aralarında eski İÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 20 şüpheli, FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.