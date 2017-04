Fetö'nün "İstanbul Üniversitesi Yapılanması" Davası

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması davasında aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Doçent Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10'u tutuklu 40 sanığın yargılamasına başlandı.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 10'u tutuklu 32 sanık hazır bulundu. Kimlik kontrollerinin yapılmasının ardından iddianamenin özeti okundu. Daha sonra tutuklu sanıkların savunmalarına geçildi. İddianamede örgütün kriptolu mesajlaşma programı olan "Bylock" kullanıcısı olmakla suçlanan Fatih Gürsul, MİT'in ulaştığı Bylock listesine, davayı sulandırmak için FETÖ'nün ekleme, çıkarma yapmış olabileceğini söyledi. Gürsul, "İddianamenin 124'üncü sayfasında güncel olmamakla birlikte kırmızı seviyede kullanıcı olduğum yazıyor. 'Güncel olmamakla birlikte' diyerek ne kast ediliyor. Bu ifade iddianamede bir tek benim için kullanılmış" dedi.



"MİT'İN ULAŞTIĞI LİSTELERE FETÖ EKLEME, ÇIKARMA YAPMIŞ OLABİLİR"



İddianamede MİT tarafından hazırlanan raporda 2014 Ağustosu'nda Bylock kullanıcısı olduğunun belirtildiğini söyleyen Gürsul, "Ancak ben akıllı telefonumu Ocak 2015'te aldım. Bununla ilgili faturam da var" dedi. Tutuklanmasına karar veren sulh ceza hakiminin, 'Bylock'la ilgili yazışmalar çıkacak, devletin verdiği belgeye güvenmek zorundayım' dediğini belirten Gürsul, "5 aydır tutukluyum ama dosyaya gelen bir şey yok. Tıpkı Ergenekon ve Balyoz'daki 5 no'lu CD gibi" dedi. Haberlerden öğrendiğine göre MİT'in Bylock serverlarına ulaşıp bilgileri aldığını belirten Fatih Gürsul, "FETÖ terör örgütü bunun tespit edildiğini anlamışsa davayı sulandırmak açısından buraya eklemeler ve çıkarmalar da yapmış olabilir. Bu konuları iyi biliyorum. Bilişim hukuku dersi veriyorum. MİT'in ulaşabildiği doysa excel doyası. Sağ tuşla ekleme çıkarma yapılabilir" diye konuştu.



"KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANI OLDUĞUM BİLİNDİĞİ İÇİN BÖYLEBİR YANLIŞLIK YAPILDI"



Gürsul, "Zaman zaman Türkiye'de internete erişim yasaklandığı için VPN üzerinden internet kullandım. İnterneti yoğun kullandığım için bu veri geçişlerinden acaba böyle bir hataya mı neden oldular. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da başdanışmanıyım. Bu bilindiği için böyle bir yanlışlığın yapıldığını düşünüyorum. Böyle bir davanın sulandırılması için sansayonel olması için de böyle bir yanlışlığın bilerek yapıldığını düşünüyorum" dedi.



"AKSİNE FETÖ İLE MÜCADELE EDEN BİRİSİYİM"



FETÖ sempatizanı olmadığını aksine bu yapıyla mücadele eden birisi olduğunu belirten Fatih Gürsul, "TÜBİTAK'a defalarca bilimsel proje sundum. Her seferinde reddedildim. Orada da bilindiğ üzere FETÖ'den çok sayıda kişi açığa alındı" dedi.



"KUMPASA SEBEBİYET VERMEMEK İÇİN TELEFONUMUN ŞİFRESİNİ VERMEDİM"



Mahkeme başkanın "Telefonunuzun şifresini vermemişsiniz? Niçin vermediniz?" diye sorması üzerine Gürsul, "Benden şifre istediler ben de kendilerine Ergenekon ve Balyoz davalarını hatırlattım. Teğmen Mehmet Ali Çelebi'de olduğu gibi bir kumpasa sebebiyet vermemek için polise şifreyi vermek istemedim. Şifreyi vereceğimi ancak altına bir satırla, imajının daha sonra verileceği yönünde not düşülmesini istedim. Oradaki polisler şifreyi versen de vermesen de bizim elimizde bunu kıracak program var deyince şifreyi vermedim" dedi.



Mahkeme başkanının "Telefonun incelenmesi gerekiyor. Şimdi vermek istemisiniz?" demesi üzerine ise "Bir tek Iphone'nun şifresi var" diyerek şifresini verdi.



"ORTAK IP'DEN BYLOCK YÜKLENMİŞ OLABİLİR"



Suçlamaları kabul etmeyen akademisyen Ahmet Sezgin Uzun da, "Bylock denilen programı kesinlikle kullanmadım. İddanamade yer alan tarihlerde akıllı telefonum yoktu. 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra böyle bir program olduğunu basıdan öğrendim. Türkiye'de GSM hatlarının tek bir kişiye IP vermediğini ortak IP verdiğini biliyorum. Ortak IP'den Bylock yüklenmiş olabilir. Bylock kullandığım iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum" diye konuştu.



Duruşma diğer sanıkların savunma yapmalarıyla devam ediyor.