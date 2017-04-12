Fetö'nün İstanbul'daki Cezaevi Yapılanması Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) İstanbul'daki cezaevi yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan ve aralarında ByLock kullananların da bulunduğu 45'i tutuklu 49 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması sona erdi.



Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki 3 No'lu salonda İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.





Duruşmada söz alan bir kısım sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti, sanıkların savunmaların alınmasına yarın devam edilmek üzere duruşmayı erteledi.





Davanın bugünkü ikinci oturumunda, 16 sanık savunmasını tamamladı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında cezaevi müdürleri, infaz koruma memurları ile cezaevinde görevli sosyolog, psikolog ve şoförlerin de bulunduğu 45'i tutuklu 49 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.



İddianamede, sanıklardan 43'ünün terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığının belirlendiğine yer veriliyor.