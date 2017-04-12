Fetö'nün İstanbul'daki Cezaevi Yapılanması Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) İstanbul'daki cezaevi yapılanmasına ilişkin yargılanan tutuklu sanıklardan eski Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Hasan Topaloğlu, savunmasında, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock uygulamasını nasıl indirip kullandığını anlattı.



Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki 3 No'lu salonda İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Zekeriya Süer, eniştesinin verdiği bir numara üzerinden ulaştığı kişi aracılığıyla söz konusu yapının düzenlediği sohbetlere katıldığını söyledi.



"Bu sohbetlerde beni kafalamak istediler ama ben daha sonra onlardan ayrıldım" diyen sanık Süer, Mahkeme Heyeti Başkanı Hulusi Pur'un, "Nasıl kafalıyorlar?" diye sorması üzerine, "Önce size çok iyi davranıyorlar, kendilerini sevdiriyorlar, öz ağabeyiniz gibi davranıyorlar, öyle bir görüntü veriyorlar." yanıtını verdi.





Mahkeme Heyeti Başkanı Pur da bunun üzerine, "Beni de lisede kafalamaya çalıştılar. Ta lisede onlara 'hadi oradan' demiştim. Sene 1990." şeklinde konuştu.





Savunmasına devam eden Süer, FETÖ/PDY mensuplarının kullandığı şifreli haberleşme programı Bylock uygulamasının telefonuna "Asım" kod adlı bir kişi tarafından yüklendiğini söyledi.





17-25 Aralık darbe girişiminin ardından babasının "Bunlardan ayrılmazsan hakkımı helal etmeyeceğim" dediğini aktaran Süer, bir süre daha bu yapının içinde kaldıktan sonra ayrıldığını savundu.





Tutuklu sanık Soner Karagöz de savunmasında hakkındaki iddiaları kabul etmedi.



Sanık, ev araması sırasında ele geçirilen 4 farklı serilerdeki 1 dolarla terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapların sorulması üzerine, kitap okumayı sevdiğini söyledi.

Farklı taraflara ait kitapları da okuduğunu dile getiren Karagöz, "Doğu Perinçek, Osman Pamukoğlu'na ait kitaplar da vardı. Herkesin fikirlerini okurum, sentezini kendime yaparım." ifadesini kullandı.



Hulusi Pur'un "F, I, E ve D serisi 4 adet 1 doların çıkması enteresan geldi. Yoksa dolarları birileri mi veriyordu?" diye sorduğu sanık Karagöz, 1 dolarları kolay kolay bulamadığı için bulduklarını cüzdanında sakladığını kaydetti.





"Paylaşımların yenilir yutulur gibi değil"



Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden hükümeti ve bazı uygulamalarının yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimine tepki gösteren vatandaşları eleştiren paylaşımları sorulan sanık Karagöz, darbeye karşı olduğunu savundu.



Sanık Karagöz'ün bu paylaşımların kendisine ait olduğunu kabul etmesi üzerine araya giren Mahkeme Heyeti Başkanı Hulusi Pur, "Muhalif kalmana kimse bir şey diyemez ancak buradaki söylemler bu yapının o dönemde yaptığı propagandalardır. 16 Temmuz'dan sonraki paylaşımların yenilir yutulur gibi değil." dedi.



Sanık Karagöz de vatanının ve milletinin zarar görmesini hiçbir zaman istemeyeceğini ifade etti.



Tutuklu sanık, ByLock'u anlattı





Tutuklu sanıklardan eski Silivri Açık Ceza infaz Kurumu 2. Müdürü Hasan Topaloğlu, 15 Temmuz akşamı çıkan haberlerden sonra çok kötü etkilenerek psikolojisinin bozulduğunu anlattı.





Bu olaydan sonra kendisini çok sorguladını aktaran Topaloğlu, "silahlı terör örgütü üyesi" olmakla suçlanmanın ağır olmasına rağmen ne olursa olsun bildiği her şeyi açıklamaya karar verdiğini söyledi.



Kendisine ait iki telefona ByLock yüklendiğini ifade eden Topaloğlu, söz konusu programı bu davanın tutuklu sanıklarından Davut Kaya'nın yüklediğini öne sürdü.





Topaloğlu, ByLock uygulamasını 2015 yılının yaz aylarına kadar kullandığını belirterek, "Bu uygulama, telefonuma kartla yüklendi. İlk başta kuramadık, ikinci denemede kurabildik. Şifreyle giriliyor. Ondan sonra yazışmaya devam ediyorsunuz. Her girdiğinizde şifre istiyor." dedi.





Mahkeme Başkanı Hulusi Pur'un, "Bu uygulamayı indirmeye çalışan bir kişi, tek başına indirip kullanabilir mi?" şeklindeki sorusuna, Topaloğlu, "Ben kurmadım, telefonuma yüklenip 'artık buradan görüşeceğiz' dediler. Buradan genelde kaçta, nerede buluşacağımızı yazıyorduk." yanıtını verdi.





Başkan Pur'un, "Bu örgüt yapılanmasının ağırlıkla gizlilik üzerine bir yaşam tarzı var. Bu kadar gizli programda dahi bu hassasiyet var mı?" sorusuna sanık Topaloğlu, "Çok gizli, ayrıcalıklı yazışmalar yoktu. Hatta ilk başta telefonuma kurulmasını istememiştim. Neden kurulduğunu da bilmiyorum." diye konuştu.





"Telefonu imha ettim"



Topaloğlu, ByLock uygulamasını 2015 yılı yaz aylarında kaldırdığını dile getirerek, ondan sonra da sanık Davut Kaya'nın yine telefonuna "Tango" görünümlü bir sohbet uygulaması indirdiğini söyledi.





Mahkeme Heyeti Başkanı Pur'un, "O telefona ne yaptın?" demesi üzerine, "Topaloğlu, Korktuğum için çekindim ve imha ettim." ifadesini kullandı.



Sanık Topaloğlu, ByLock uygulamasıyla buradaki sanıklardan hiçbiriyle görüşmediğini öne sürdü.





Duruşmada bir avukatın, "Soruşturma safhasında gizli tanık olarak ifade verirken herhangi bir yönlendirme oldu mu?" diye sorduğu sanık Topaloğlu, kendisine herhangi bir yönlendirme yapılmadığını aktardı.



Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarıyla sürüyor.