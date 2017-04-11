Fetö'nün İstanbul'daki Cezaevi Yapılanması Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) İstanbul'daki cezaevi yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan ve aralarında ByLock kullananların da bulunduğu 45'i tutuklu 49 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi.



Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki 3 No'lu salonda İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan İbrahim Esen, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u telefonuna yüklemediğini öne sürdü.



Telefonunun bir süre önce kendiliğinden kapandığını, IMEI numarasının kopyalandığından şüphelendiği için Gaziosmanpaşa'da bir yere götürerek gösterdiğini savunan Esen, "Emin olduğum bir şey var, ben ByLock'u indirmedim. Örgütün elemanına verip yükle de demedim" ifadesini kullandı.



Tutuklu sanık Cemal Aydın da telefonunda ByLock uygulamasından 15 Temmuz'dan sonra haberdar olduğunu belirterek, MİT raporunda bu uygulamayı kullandığının belirtildiğini ancak telefonuna ByLock yüklenmediğini savundu.





Sanık Aydın, Anadolu yakası cezaevi sorumlusu iddiasını kabul etmediğini söyledi.





"Telefonuma ByLock yüklendi"



Tutuklu sanıklardan Burhan Yücel de cemaate ait evlerde dini sohbetlere katıldığını, daha sonra 2014 yılı yaz aylarında "Yavuz" isimli bir kişi tarafından telefonuna ByLock yüklendiğini söyledi.





Söz konusu kişilerle kısa süre sonra ilişiğini keserek bir daha görüşmediğini savunan Yücel, bu uygulamayı da sonra telefonundan kaldırdığını kaydetti.





Tutuklu sanık Serap Işık, ByLock programını 2-3 yıl önce Tango, WhatsApp gibi uygulamalardan olduğunu düşünerek Google Play üzerinden yüklediğini öne sürerek, karışık olması nedeniyle de bunu kullanamayıp bir süre sonra da telefonundan kaldırdığını söyledi.



Bu uygulama yüzünden 7 aydır tutuklu olduğunu anlatan Işık, "Merak ettiğim bir programı indirip kullandığım için tutukluyum. Bu programı örgütsel amaçlı kullandığım iddiasını kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.





Duruşmada söz alan 14 sanık da haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu.





Mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.