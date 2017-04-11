Fetö'nün İstanbul'daki Cezaevi Yapılanması Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) İstanbul'daki cezaevi yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan ve aralarında ByLock kullananların da bulunduğu 45'i tutuklu 49 sanığın yargılanmasına başlandı.



Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki 3 No'lu salonda, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya 39 tutuklu sanık, 4 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.





Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında cezaevi müdürleri, infaz koruma memurları ile cezaevinde görevli sosyolog, psikolog ve şoförlerin de bulunduğu 45'i tutuklu 49 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.





İddianamede, sanıklardan 43'ünün terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirlendiğine yer veriliyor.