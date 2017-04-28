Fetö'nün İstanbul'daki Adliye Yapılanması Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik, 87'si tutuklu 129 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davada, 98 sanık savunmasını tamamladı.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 129 sanıkla davada, beş celse sona erdi.



Pazartesi başlayan ve beşinci celsesi tamamlanan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz olmak üzere toplam 98 sanığın ifadesi alındı.



Bazı sanıklar ise avukatlarının duruşmaya katılamadıklarını gerekçe göstererek ifade vermek istemedi.



Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının tamamlanması için duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.