Fetö'nün Istanbul'daki Adliye Yapılanması Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik, 87'si tutuklu 129 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, onbeşer yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davanın beşinci duruşması başladı.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 87 tutuklu, 25 tutuksuz sanık ve yakınları ile avukatları katıldı.



Duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 87'si tutuklu, 42'si adli kontrollü olmak üzere 129 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



İddianamede, 103 zabıt katibi, 8 mübaşir, 2 bilgisayar işletmeni, 3 yazı işleri müdürü, 2 icra müdürü, 2 teknisyen, 2 öğretmen, 3 hemşire, 1 bilgisayar mühendisi, 2 özel sektör çalışanı ve 1 ev hanımı sanık sıfatıyla yer alıyor.



İddianamede ayrıca, 122 sanığın örgütün şifreli haberleşme programları "ByLock, "Eagle" kullandığı, bunlardan 117'sinin adliye personeli olduğu belirtiliyor.?