Fetö'nün İstanbul'daki Adliye Yapılanması Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik, 87'si tutuklu 129 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, onbeşer yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davanın dördüncü duruşması tamamlandı.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, sanık savunmaların alınmasına devam edildi.



Söz alan tutuklu sanık Soner Koç, hakkında isnat edilen suç ile suçun gerçekleştiği ilin tutmadığını öne sürerek, "İddianamede, suçun işleniş tarihi itibariyle yerin İstanbul olduğu yazılmıştır. Ben Eylül 2015 tarihinde İskenderun'daydım. İstanbul'da olmadığım halde nasıl İstanbul'da suç işleyebilirim ki." dedi.



Kaçmadığını ve böyle bir şüphenin de oluşmadığını ifade eden Koç, hakkındaki suçlamaları reddetti ve ByLock programını kullanmadığını da sözlerine ekledi.



"Zaman gazetesinde sayfa tasarımcısıydım"



Savunmasını yapan tutuklu sanık Lokman Özinal ise FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredilen daha sonra kapatılan Zaman gazetesinde çalıştığını söyledi.



Özinal, Zaman gazetesinin reklam sayfasını tasarladığını belirterek, "Zaman gazetesi iş teklifini kabul ederek 2007 yılında çalışmaya başladım. Ben bu gazetede sayfa tasarımcısıydım. Gazetenin yayın ilkelerine müdahalem söz konusu dahi olamaz. Örgütün evinde, yurdunda kalmadım. Yurttaş olarak sadece çalışma özgürlüğümü kullanarak bu kuruluşta bulundum." dedi.



Söz alan tutuklu sanık Mustafa Kahraman da hakkındaki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünden (KOM) gelen rapora atıfta bulundu.



FETÖ'yle iltisakının bulunmadığını savunan Kahraman, şöyle devam etti:



"KOM'dan gelen rapor önünüzdedir. ByLock veya Bank Asya kaydım bulunmamaktadır. Soyut deliller ve iftiralarla tutuklandım. Evim ve arabamda defalarca arama yapıldı. Bırakın somut delili, kuvvetli suç şüphesini gösterecek tek bir bulguya rastlanılmadı. Dilekçe yazarak defalarca kez bu konuyu soruşturma savcısına anlatmaya çalıştım. Ben FETÖ mensubu değilim. İsnat edilen suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum."



"Ben bu davanın sanığı değilim"



Suçlamaları reddeden tutuklu sanık Tuğba Günay ise 6 aydır tutuklu olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.



Telefonunu incelenmediğini savunan Günay, "Kim hangi listeyi hazırlamış bilmiyorum ama benim adımı neden bu listeye koymuşlar anlamıyorum. Ben FETÖ'cü değilim. Ben bu davanın sanığı hiç değilim. Altı aydır telefonumun incelenmesini bekliyorum. Bazı sanıklar aynı suçlamayla (ByLock kullandığı iddiasıyla) geliyorlar birkaç gün sonra tahliye oluyorlar. Bunların telefonları incelenmiş, benim telefonumun incelenmesi neden bu kadar uzun sürüyor. Bütün bilgileri polisle paylaştım. Tutukluluğuma sebep olan her kimlerse hakkımı helal etmiyorum." şeklinde konuştu.



"Pişmanım"



Savunmasını tamamlayan tutuksuz sanık Özlem Yağmur Mutluer, üniversiteyi kazanmak için ikametine yakın bulunan yerde FETÖ'yle bağlantısı bulunan bir dershaneye gittiğini anlattı.





Fetullah Gülen'in ismini üniversiteyi kazandıktan sonra kaldığı yurtta öğrendiğini iddia eden Mutluer, şöyle konuştu:



"Üniversite sınavını kazanarak İstanbul'da okumaya başladım. Devlet yurduna yerleşemediğim için daha önce irtibatım bulunan bir abla sayesinde bu yapıya ait öğrenci yurdunda kaldım. Dini sohbetler yapıldığı ve biraz da güvenli gördüğüm için bu yurtta kaldım. Bir süre sonra arkadaşımla beraber ev tuttuk. Benden ablalık yapmamı istediler. Ben de dini bilgimin buna yeterli olmadığımı söyledim. Üniversiteyi okurken ayrıca çalışıyordum. İş yoğunluğum gerekçesiyle sohbetlere pek katılamıyordum. Ablalar, bana kamu kurumunda çalıştığım için sohbetlerde gerçek ismimi kullanmamamı söylemişlerdi ve bana 'Gamze' ismini vermişlerdi. Dini bilgileri öğrenmek ve maneviyatımı güçlendirmek için bu yapının içinde bulundum. Kendi başıma da öğrenebilirmişim. Bundan dolayı pişmanım."



Duruşma, sanık savunmalarının tamamlanması için yarına ertelendi.?