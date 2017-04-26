Fetö'nün İstanbul'daki Adliye Yapılanması Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik, 87'si tutuklu 129 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması tamamlandı.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada sanıkların ifadelerinin alınmasına devam edildi.



Savunmasını tamamlayan tutuklu sanıklardan Ahmet Yaşar, sabit ikamet adresine sahip olduğunu ve kaçma şüphesinin bulunmadığını söyledi.



Yaşar, 2010 yılında katipliği kazandığını ve kendisine mülakat yapan heyet hakkında herhangi bir soruşturmanın olmadığını öne sürerek, "Meslek hayatım boyunca 5 yer değiştirdim. Bu görevlendirmelerin hiçbirini ben talep etmedim. Devletimiz görev verdi, ben de yerine getirdim." dedi.





Cumhuriyet savcısının, kendisinin lehine olan delilleri toplamadığını iddia eden Yaşar, aleyhine olan hususları da kabul etmediğini ve ByLock kullanıcısı olmadığını sözlerine ekledi.





"Babamın yargılandığı dava mükerrerdir"



Söz alan tutuklu sanık Ebubekir Ayçiçek, FETÖ'ye üye olmadığını öne sürerek, "Ben, ByLock programını kesinlikle kullanmadım. FETÖ üyesi de değilim. Tarafıma isnat edilen suçlamaların da kabul etmiyorum. Bana ait telefon cihazını daha sonra babam kullanmıştır. Babam da ByLock kullandığı iddiasıyla şu anda tutuklu buluyor. Babamın yargılandığı dava mükerrerdir. Mahkemenizce ara karar oluşturularak babamın mağduriyetinin giderilmesini talep ediyorum." diye konuştu.



Üç gündür devam eden duruşmada 55 sanık savunmasını tamamlandı.



Duruşma, sanık savunmalarının tamamlanması için yarına ertelendi.