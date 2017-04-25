Fetö'nün İstanbul'daki Adliye Yapılanması Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik, haklarında on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 87'si tutuklu 129 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması sona erdi.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmada, tutuksuz sanık Emrah Duranoğlu, FETÖ'ye ait örgüt evinde kısa bir süre kaldığını söyledi.



Takipsizlikle sonuçlanan ve kamuoyuna 17/25 Aralık kumpas soruşturması öncesinde FETÖ'yle irtibatını kestiğini iddia eden Duranoğlu, "Bu yapının dershane konusunda siyasete müdahale ettiği için ben bu örgütle ilişkimi kestim. Nişanlandıktan sonra da bu yapıya bağlı kimseyle de görüşmedim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.



Tutuklu sanıklardan Muhammet Zeid Kibar da bir arkadaşının evine ziyarete gittiği için örgütle irtibatlı gösterilmeye çalışıldığını öne sürdü.



Emniyet soruşturması sırasında tehdit edildiğini iddia eden Kibar, "Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) değişen ByLock raporları mevcuttur. Bilgi notu başlığıyla ilgili kurumlara yollanan MİT raporlarının delil olarak değerlendirilmeyeceği ilgili kanunlarda yazılıyor. Buna göre delil olarak sayılan MİT raporlarına göre tutuklu yargılanıyorum. Elinizdeki dosyanın benim açımdan komplo olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





Pazartesi günü başlayan ve bugün de devam eden duruşmada, 39 sanık savunmasını tamamladı.



Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.