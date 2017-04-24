Fetö'nün İstanbul'daki Adliye Yapılanması Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 87'si tutuklu 129 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmada, sanıklar savunma yaptı.



Tutuklu sanıklar, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasını reddederek, tahliyelerini talep etti.



Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların duruşmalara katılmasına yönelik ikazda bulunarak, duruşmayı yarına erteledi.