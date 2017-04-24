Fetö'nün İstanbul'daki Adliye Yapılanması Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik, haklarında on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 87'si tutuklu 129 sanığın yargılanması, sanık savunmalarıyla sürüyor.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmada,? kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmasının alınmasına geçildi.



Savunma yapan eski zabıt katibi tutuklu sanık Kayhan Bozkurt, KHK ile ihraç edildiğini, hakkında disiplin soruşturması olmadığını, kesinlikle örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını öne sürdü.



Tutuklu sanık Mustafa Özdener de "ByLock" programını kullanmadığını söyleyerek, "İddianamede FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen yurtta, 2011 yılında kaldım. O tarihte terör örgütü olarak görülmediği için, yurtta kaldım. Yurttakiler ile birlikte Kuzey Irak'a gittim. O zaman örgüt olarak bilinmiyordu. Gezi düzenliyorlardı, umreye gittiğimden dolayı pasaportum vardı, bu nedenle gittim." diye konuştu.



Eşinin 2014 yılında "ByLock" programını kullandığının tespit edildiği hatırlatılan Özdener, eşiyle 2015 yılında evlendiğini bu nedenle bilgisi olmadığını savundu.



"FETÖ, haberlerden duyduğum kadarıyla terör örgütü"



Tutuklu sanık Mehmet Ali Andıç ise "ByLock" kullanmadığını, sadece bir liste üzerinde ismini gördüğünü anlattı.



Andıç, mahkeme başkanının "FETÖ sence terör örgütü mü?" sorusuna, "Haberlerden duyduğum kadarıyla terör örgütü" cevabını verdi.



Tutuklu sanık Saniye Yılmaz da "ByLock" suçlamalarını asla kabul etmediğini, bu programı yüklemediğini, kimsenin yüklemesine izin vermediğini dile getirdi.



Gizli tanığın ifadelerini kabul etmediğini belirten Yılmaz, "Adliyenin önem arz eden hiçbir biriminde çalışmadığım gibi, idari soruşturmadan geçerek bu mesleğe girdim. Örgütün hiçbir talimatını almadım. Eski ev arkadaşlarım, kaldığımız evin FETÖ'ye ait olduğunu iddia ettilerse de bu kesinlikle doğru değildir. Benim evin ablası olduğumu iddia etmişlerdir. Evin kirasını ben vermişimdir, elektrik, su masraflarını. Bu parayı kime verdiğimi söyleyerek, bana büyük bir iftira atmışlardır." iddiasında bulundu.



Yılmaz, kendisinin "abla" olarak nitelendirilmesini sorumluluk sahibi olmasına bağlayarak, iftiraya uğradığını iddia etti.



Duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.