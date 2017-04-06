Fetö'nün "Işık Evlerine" Yönelik Operasyon
Sivas merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "ışık evleri" yapılanmasına yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı.
Sivas merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "ışık evleri" yapılanmasına yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün "ışık evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün "ışık evleri"ne yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 16'sı gözaltına alınmıştı.