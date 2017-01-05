Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
380 İş Adamı Hakkında 'Himmet' Soruşturması
Ara
BİST 76.081 %-0,08
DOLAR 3,6246 %1,46
EURO 3,8073 %1,63
PARİTE 1,0498 %0,12
ALTIN 136,69 %2,27
FAİZ 10,80 %1,12
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

380 İş Adamı Hakkında 'Himmet' Soruşturması

Fethullahçı Terör Örgütü'ne finansman sağladığı ve himmet topladığı iddia edilen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

380 İş Adamı Hakkında 'Himmet' Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne finansman sağladığı ve örgüt adına himmet topladığı öne sürülen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkardı.

ÖRGÜTE FİNANSMAN SAĞLADIKLARI BELİRLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün iş dünyasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, bazı iş adamlarının örgüte finansman sağladığı belirlendi.

380 İŞ ADAMI HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Savcılık, tespitin ardından isimleri belirlenen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi. Ayrıca savcılığın talebi üzerine, nöbetçi hakimlikçe şüphelilerin ikamet ve ofislerinde arama kararı çıkarıldı.

İSTANBUL MERKEZLİ 35 İLDE OPERASYON SÜRÜYOR

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 35 ilde arama ve gözaltı işlemlerine devam ediyor.

ŞÜPHELİLERİN 110'U YURT DIŞINDA TESPİT EDİLDİ

Bu arada, şüphelilerden 110'unun yurt dışında olduğunun da tespit edildiği öğrenildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Istanbul, İstanbul, Finans, Polis, Terör, PDY, FETÖ