380 İş Adamı Hakkında 'Himmet' Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne finansman sağladığı ve örgüt adına himmet topladığı öne sürülen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkardı.

ÖRGÜTE FİNANSMAN SAĞLADIKLARI BELİRLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün iş dünyasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, bazı iş adamlarının örgüte finansman sağladığı belirlendi.

380 İŞ ADAMI HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Savcılık, tespitin ardından isimleri belirlenen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi. Ayrıca savcılığın talebi üzerine, nöbetçi hakimlikçe şüphelilerin ikamet ve ofislerinde arama kararı çıkarıldı.

İSTANBUL MERKEZLİ 35 İLDE OPERASYON SÜRÜYOR

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 35 ilde arama ve gözaltı işlemlerine devam ediyor.

ŞÜPHELİLERİN 110'U YURT DIŞINDA TESPİT EDİLDİ

Bu arada, şüphelilerden 110'unun yurt dışında olduğunun da tespit edildiği öğrenildi.