Fetö'nün 'İmamları' Adliyede

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'adliye imamları' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.



Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY adliye soruşturması kapsamında yakalanan öğretmenler Adem S., Talip S. ile sağlık memuru Ramazan İ., Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ