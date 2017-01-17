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Fetö'nün 'İmamları' Adliyede

Fetö'nün 'İmamları' Adliyede

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün ’adliye imamları’ olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Fetö'nün 'İmamları' Adliyede

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'adliye imamları' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY adliye soruşturması kapsamında yakalanan öğretmenler Adem S., Talip S. ile sağlık memuru Ramazan İ., Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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