Fetö'nün 'İlçe İmamı' Gözaltında

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında 'ilçe imamı'nın da olduğu iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çaycuma ilçesindeki adreslere baskın düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda FETÖ'nün 'ilçe imamı' olduğu iddia edilen M.K.'nin yanı sıra KHK ile ihraç edilen öğretmen, doktor, vergi memuru, sağlık memuru ve esnafın da bulunduğu toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. - ZONGULDAK