Fetö'nün İlahiyat İmamı Tutuklandı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan "ilahiyat imamı" olduğu belirlenen A.Y tutuklandı.



Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri (KOM), FETÖ/PDY'nin Ağrı, Bayburt ve Trabzon'da ilahiyat fakülteleri öğretim görevlilerinden sorumlu 28 yaşındaki A.Y'yi, Niğde'deki evinde gözaltına almıştı. 3 günlük sorgunun ardından hakim karşısına çıkan A.Y tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine konuldu. - NİĞDE