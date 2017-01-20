Fetö'nün "İlahiyat İmamı" Tutuklandı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "ilahiyat imamı" olduğu belirlenen öğretmen tutuklandı.



Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Ağrı, Bayburt ve Trabzon'da ilahiyat fakülteleri öğretim görevlilerinden sorumlu 28 yaşındaki Adem Yeşilbaş'ı, 2 gün önce Niğde'deki evinde gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen ve "ilahiyat imamı" olduğu belirtilen Yeşilbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.